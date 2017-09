Spiel-des-Jahres-Videos und -Empfehlungen / Spiel des Jahres videos and recommendations

12.09.2017 - Ausgezeichnet sind die Hauptgewinner schon, doch in ihrer 44-seitigen Broschüre "Ausgezeichnete Spiele 2017" wirft die Jury Spiel des Jahres ein breiteres Netz auf sämtliche von ihr empfohlenen Spiele des Jahrgangs. Erwähnt werden sowohl familienkompatible Titel als auch solche mit Kennern und Kindern als Hauptzielgruppen, von den Spartensiegern über die Nominierten bis hin zu den Empfehlungslisten. Außerdem hat die Jury auch ihre selbst produzierten Videos zu den nominierten Spielen sowie die Aufzeichnungen der Preisverleihungen in Hamburg und Berlin auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen. Welche Erfahrungen der Gewinner des jüngsten Spieleautoren-Stipendiums, Marco Kujat, auf seinen Stationen bei Autor Jens-Peter Schliemann, im Deutschen Spielearchiv, beim Ravensburger Spieleverlag und im Fachgeschäft "Spieleburg" in Göttingen sammelte, erzählt er hier.

_____



The main winners have already been honored, but in its 44-page brochure "Award Winning Games 2017" (also available in English) the jury Spiel des Jahres casts a broader net on all of this year's titles it has recommended. The flyer mentions family compatible games as well as those with connoisseurs and children as their main target groups, reaching from category winners to nominees and lists with further recommendations. The jury has also uploaded its self produced videos on the nominated games along with recordings of the award shows in Hamburg and Berlin to its YouTube channel. Marco Kujat, recipient of the latest game designer stipend, tells of his experiences during his time with game author Jens-Peter Schliemann, at Deutsches Spielearchiv (German game archive), with publisher Ravensburger and at the specialist retailer "Spieleburg" in Göttingen here (only in German language).