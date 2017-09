Wiener "spielespass" gibt schon wieder auf / Vienna's "spielespass" fair already giving up

14.09.2017 - Im November 2016 hatte der österreichische Zweig der britischen Messegesellschaft Reed Exhibitions erstmals die Brettspiele-Publikumsschau "spielespass" in Wien veranstaltet: Knapp 14.900 Besucher trafen auf 40 Aussteller. Direkt nach der Messe proklamierte Reed, das Vertrauen der Branche sei gerechtfertigt gewesen und die Erwartungen erfüllt worden. Das Nachsehen hatte das traditionsreiche "Wiener Spielefest", dem so viele Aussteller zugunsten der neuen Messe den Rücken kehrten, dass es 2016 ausfallen musste. Jetzt vollzog Reed Exhibitions einen überraschenden Richtungswechsel: Die Messe sei zwar ein "Achtungserfolg" gewesen, doch seien die erhofften Besuchersynergien mit Reeds gleichzeitiger Comic- und Entertainmentschau "Vienna ComicCon" (VIECC) ausgeblieben, weshalb die Besucherzahl letzten Endes "nicht vollends zufriedenstellend" gewesen sei. Deshalb lässt man die "spielespass" als eigenständiges Thema 2017 aussetzen und plant stattdessen eine Beteiligung von Spieleverlagen auf der Reed-eigenen "Modellbau-Messe" am 26.-29.10. am selben Ort. Sofern sich genug Mieter finden, sollen sich die Spiele neben der Modelltechnik-, Hobby- und Bastelbranche im Rahmen einer eigenen "Spielecorner" zeigen. Gegenseitigen Nutzen verspricht man sich von der Gleichzeitigkeit mit der Kreativmesse "Ideenwelt" (26.-29.10.) und der Seniorenschau "Lebenslust" (25.-28.10.), die 2016 zusammen mit der Modellbaumesse 88.000 Besucher angezogen hatten und sich wie die "spielespass" an die ganze Familie richten. Allerdings legt Reed die Spieleausstellung damit ausgerechnet parallel zur SPIEL, der weltgrößten Brettspielemesse am 26.-29.10. in Essen, was die österreichische Branchenpräsenz viele Gäste kosten dürfte.

Dem Wiener Spielefest könnte durch Reeds nun mehr oder minder verpufftes Experiment irreparabler Schaden zugefügt worden sein. Vergangenen März war auch der langjährige Spielefest-Organisator Ferdinand de Cassan gestorben; unter diesen Umständen ist ungewiss, ob der österreichische Spieletreff noch einmal stattfinden wird. Reed seinerseits hofft, "bei Erfolg" der neuen Messekombination die "spielespass" "um einiges effektiver" als eigene Marke zu etablieren.

_____



In November 2016, the Austrian subsidiary of British fair organizer Reed Exhibitions had celebrated the premiere of its consumer show "spielespass" in Vienna: roughly 14,900 visitors met 40 exhibitors. Directly after the fair, Reed had proclaimed the industry's trust had been justified and expectations had been met. The event caused an immediate disadvantage to the long-standing "Wiener Spielefest" which had to be cancelled in 2016 due to the absence of many exhibitors joining the new fair instead. Now Reed has made a surprising change of direction: according to Reed, the fair had had "decent results", but the anticipated visitor synergies with Reed's simultaneous comic and entertainment show "Vienna ComicCon" had failed to materialize, leading to "not entirely satisfying" visitor numbers. Therefore "spielespass" as an independent topic will be put on hold in 2017 and replaced with a participation of game publishers within Reed's own "Modellbau-Messe" on October 26-29 at the same location. Provided that the necessary number of companies sign up, games are supposed to appear next to the model, hobby and arts & crafts branches as part of a "games corner". The organizers expect mutual benefits from the concurrence with the arts & crafts show "Ideenwelt" and the "Lebenslust" (Oct. 25-28) devoted to senior citizens which had attracted 88,000 visitors in 2016 together with the model making exhibition, like "spielespass" targeting the whole family. Choosing this date, however, Reed schedules the game fair at the same time as SPIEL, the world's largest board game fair on October 26-29 in Essen, potentially losing the Austrian industry presence many guests.



Vienna's "Spielefest" may have suffered irreparable damage because of Reed's more or less fizzled-out experiment. Last March, longtime Spielefest organizer Ferdinand de Cassan has died; under these circumstances it is uncertain if the Austrian player convention will take place anymore. Reed on its part hopes - if the new fair combination is successful - to establish "spielespass" as a trademark in a "considerably more efficient way".