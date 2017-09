Sieger Deutscher SpielePreis 2017: Terraforming Mars, Icecool

18.09.2017 - Der Friedhelm Merz Verlag, Veranstalter der Essener SPIEL, schreibt auch jährlich den Deutschen SpielePreis aus, der anders als die Jury-Auszeichnung "Spiel des Jahres" die Meinung von Endverbrauchern widerspiegelt. Neben Journalisten und Fachhändlern votierten hier Zeitschriftenleser - darunter auch die der spielbox - sowie deutsche, österreichische und schweizerische Spielekreise, ergänzt von Online-Stimmabgaben. Zum diesjährigen Gewinner des Hauptpreises wurde das strategische Terraforming Mars des Schweden Jacob Fryxelius gewählt, in dem die Spieler mit ihren Konzernen über mehrere Generationen hinweg den roten Wüstenplaneten bewohnbar machen. Die deutschsprachige Ausgabe erscheint im Schwerkraft Verlag. Das zweite Treppchen erklomm Great Western Trail von Alexander Pfister (Verlag: eggertspiele / Pegasus), auf den dritten Platz schaffte es Ein Fest für Odin von Uwe Rosenberg (Feuerland), gefolgt von Jamey Stegmaiers Scythe (abermals Feuerland) und Helmut Ohleys First Class (Hans im Glück). Das "Spiel des Jahres 2017", Bruno Cathalas Kingdomino (Pegasus), landete punktgleich mit Shem Phillips' Räuber der Nordsee (Schwerkraft) auf der Sechs. Abgerundet wird die Top 10 von Fabelsaft (Friedemann Friese bei 2F), Captain Sonar (Roberto Fraga / Yohan Lemonnier bei Pegasus), Magic Maze (Kasper Lapp bei Pegasus) und Wettlauf nach El Dorado (Reiner Knizia bei Ravensburger). Somit tauchten mit den beiden Schwerkraft-Titeln die Zweit- und Drittplatzierten des "Kennerspiel des Jahres"-Wettbewerbs auch beim DSP-Publikumsvotum auf, der "Kennerspiel"-Jurygewinner, die "Exit"-Escape-Room-Spiele von Kosmos, jedoch nicht.

Den ersten Rang beim KinderspielePreis 2017 holte Amigos Icecool des lettischen Autorenteams "Brian Gomez"; darin wollen Pinguine zielsicher durch die Türen einer vereisten Schule geschnippt werden. Zuvor war es schon als "Kinderspiel des Jahres" prämiert worden. In dieser Kategorie gab der Merz Verlag keine Nächstplatzierten bekannt.

_____



Friedhelm Merz Verlag, organizer of SPIEL in Essen, also hosts the annual German game award Deutscher SpielePreis, reflecting the opinion of consumers, unlike the jury-selected "Spiel des Jahres". Next to journalists and specialist retailers, magazine readers - including those of spielbox - as well as player clubs from Germany, Austria and Switzerland made their voices heard, complemented by online votes. This year's winner of the main award is Swedish author Jacob Fryxelius' strategy game Terraforming Mars, in which players control big corporations, turning the red desert planet into a habitable environment over the course of several generations. The German-language edition is published by Schwerkraft. Great Western Trail by Alexander Pfister (publishers: eggertspiele / Pegasus) occupied the second podium, followed by Uwe Rosenberg's Ein Fest für Odin (Feuerland), Jamey Stegmaier's Scythe (Feuerland) and Helmut Ohley's First Class (Hans im Glück). Bruno Cathala's Kingdomino (Pegasus), "Spiel des Jahres" winner of 2017, shared sixth place with Shem Phillips' Räuber der Nordsee (Schwerkraft). The top 10 are completed by Fabelsaft (Friedemann Friese, 2F), Captain Sonar (Roberto Fraga / Yohan Lemonnier, Pegasus), Magic Maze (Kasper Lapp, Pegasus) and Wettlauf nach El Dorado (Reiner Knizia, Ravensburger). Therefore both the second and third place of the most recent "Kennerspiel des Jahres" competition also appeared in the public vote in the shape of Schwerkraft's titles, while "Kennerspiel" jury winner, Kosmos' "Exit" escape room games, did not.



As the most popular children's game, Icecool of "Brian Gomez", pseudonym of a Latvian team of authors, published by Amigo, finished in first, garnering the "KinderspielePreis 2017" award. Its challenge consists of accurately flicking little penguins through the doors of an ice-covered school. Previously it had already been victorious as "Kinderspiel des Jahres". In this category Merz Verlag didn't name any runners-up.