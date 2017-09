Nationalbibliothek und Umsatzsteuer: SAZ fragte deutsche Parteien nach Positionen

18.09.2017 - Die Aufnahmebereitschaft für Meinungsbekundungen politischer Akteure mag kurz vor der Wahl bei einigen Deutschen inzwischen erschöpft sein, doch in diesem Zeitfenster sind die Parteien oft am ehesten aus ihrer Deckung zu locken. Nachdem auf der Videospielmesse gamescom im August eine Diskussion zur "digitalen Spielkultur" stattgefunden hatte und Spielesoftware mehr Aufmerksamkeit bei der Legislative genießt als früher, wandte sich die Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) jetzt auch in Sachen analoge Spiele an die Bundestagsfraktionen und wollte wissen, was zur Spieleförderung getan werden kann. So wurde danach gefragt, ob sich Gesellschaftsspiele in den Sammlungskatalog der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) aufnehmen lassen, was laut SAZ auch der Deutsche Kulturrat unterstützt. Außerdem forderte die Autorenzunft eine Gleichstellung von Spielen mit Büchern, Tickets für Kinos, Musikkonzerte und Theater sowie anderen Kulturgütern bei der zu entrichtenden Umsatzsteuer; auf die genannten Kulturangebote werden nur 7 % erhoben, auf Spiele dagegen die vollen 19 %. Die regierende Koalition aus CDU und SPD erwies sich als vergleichsweise träge und hatte bis zum 18.9. noch nichts von sich hören lassen, während die Opposition fixer reagierte.

Am schnellsten meldete sich Die Linke: Sie unterstützt die Aufnahme in die Nationalbibliothek, die bislang keine Pflichtexemplare von Spielen sammelt, und empfiehlt, zu prüfen, ob das Nürnberger Spielearchiv diese Tätigkeit für die DNP übernehmen könnte. Darüber hinaus fordert Die Linke, dass Bibliotheken Tantiemen für das Verleihen von Gesellschaftsspielen an die VG Wort abführen, wovon auch Spieleautoren profitieren würden. Die ermäßigte Mehrwertsteuer will die Partei auf alle Kulturgüter und damit auch auf Brettspiele ausdehnen.

Die Kollegen von Bündnis 90 / Die Grünen ließen verlauten, analoge Spiele seien ein "wichtiges Kulturgut", weswegen es "sicher sinnvoll" wäre, sie in die Nationalbibliothek aufzunehmen; man wolle eine diesbezügliche Änderung "gern prüfen". Bei der angestrebten Reform der Mehrwertsteuer mit dem Ziel, den "Wildwuchs" verschiedener Abgabenhöhen zu beseitigen, wolle man ebenfalls "gern prüfen", ob der Verkauf analoger Spiele in den fördergeeigneten Bereich der "sozialen, kulturellen und ökologischen Ziele" fällt. Somit legen sich die Grünen anders als Die Linke hier nicht auf eine Zusage fest.

Die dritte Rückmeldung stammt von der FDP: Sie unterstützt wie die anderen beiden Parteien die Aufnahme in die Nationalbibliothek, da sie analoge Spiele als Kulturgut von "hoher gesellschaftlicher Bedeutung" sehe; sie seien "Ausdruck der Vielfalt und der Freiheit des deutschen Kulturlebens, dessen Zugänglichkeit für die Menschen bewahrt werden" müsse. Außerdem erwähnen die Freien Demokraten den Vorschlag des Kulturrats, in dem es heißt, der "hohe Standard deutscher Spiele international" sei "beispielgebend", was auch Deutschlands Bedeutung als innovativen Kulturstandort unterstreiche. Entsprechend ist die FDP dafür, eine neue Spiele-Sammelrichtlinie und eine "bedarfsgerechte" Förderung der DNB zu prüfen. Bezüglich der Umsatzsteuer sprach die FDP die Kompliziertheit des jetzigen Steuersystems und den Bedarf einer deutlichen Vereinfachung an, wobei die Staatseinnahmen insgesamt stabil bleiben sollen; allerdings brauche man dafür "nicht zwingend weitere Sonderbehandlungen" etwa bei Spielen. Für derlei Steueränderungen bedürfe es "einer vertieften Diskussion und einer breiten politischen Übereinkunft", was erfahrungsgemäß "nur schwer zu erreichen" sei. (Ermäßigungen für Hotelbetreiber, im Zusammenhang mit der großzügigen Spende eines Hoteliers "Mövenpick-Steuer" genannt, hatten 2010 den Niedergang der Liberalen in der Wählergunst beschleunigt.) "Gegebenenfalls", so die Partei heute, könne bis zu einer solchen Übereinkunft eine umsatzsteuerliche Gleichstellung notwendig werden.