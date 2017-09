Rosenberg, Cramer und Lohausen in der Ali-Baba-Spielscheune

21.09.2017 - Kommendes Wochenende (23.-24.9.) laden das Bürgerzentrum Nippes und der Ali Baba Spieleclub alle Brettspielfans wieder in die "Spielscheune" nach Köln an den Altenberger Hof ein, um sich aus einer großen Auswahl von mehr als 1.000 Spielen für gemeinsame Partien zu bedienen. Weil es immer mal wieder vorkam, dass Besucher von diesem Angebot überfordert waren, werden erstmals auch angeleitete Spielerunden zu festen Zeiten organisiert, um Anmeldung wird gebeten. Als besonderes Schmankerl im Spielebuffet konnte die Veranstaltung diesmal gleich drei bekannte Szenegrößen für eine Teilnahme gewinnen: Bohnanza-Erfinder Uwe Rosenberg selbst war auf die Idee gekommen, (voraussichtlich) in seiner neuen Schöpfung Nusfjord parallel gegen mehrere Gegnerrunden anzutreten. Ebenfalls gegen eine ganze Schar von Mitspielern will sich Autor Matthias Cramer behaupten, der als Mitmach-Prototypen eine Fortsetzung zu seinem Glen More angekündigt hat. Beide Spiele sollen offiziell erst zur Essener SPIEL Ende Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dritter Star im Bunde ist Camel Up-Illustrator Dennis Lohausen, der einen Einblick in seine Arbeit und - wie seine Kollegen - vermutlich auch Autogramme geben wird.

Im Rennen um den "Deutschen Engagementpreis", mit dem bürgerschaftlicher Einsatz gewürdigt wird, ist aktuell der Ali-Baba-Vereinspräsident Christian Wallisch: Für seine Tätigkeit wurde er in der Rubrik "Publikumspreis" nominiert. Hier kann noch abgestimmt werden.