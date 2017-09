Zentrale Brettspiel-Datenbank für Spieleverlage, Händler und Blogger / centralized board game database

22.09.2017 - In Zukunft gibt es für Spieleverlage, Spielehändler und Blogger in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine gemeinsame Anlaufstelle für alle Daten rund um Gesellschaftsspiele. Das Branchenservice-Portal BRANDORA und die Brettspieldatenbank von spielen.de (Mediatrust), spielbox (w. nostheide verlag) und SpieLama.de (Sebastian Wenzel) bündeln ihre Kräfte. Durch die Kooperation verringert sich der Aufwand für alle Beteiligten, da Spieledaten nur noch einmal zentral erfasst werden müssen. Anschließend fließen die Daten automatisiert in die digitalen Auftritte der BRANDORA-Kunden (Händler und Portale). Gleichzeitig bilden die Daten die Grundlage für die spielbox-Neuheitenlisten für Essen und Nürnberg. Sie werden außerdem in der "Twiddle"-App der Spieleverlage e.V. eingebunden. Auch Spieleblogger, die Wordpress einsetzen, können die Daten auf ihren Seiten mit einem Plugin automatisch unter Rezensionen nutzen. Sie profitieren zudem von automatischen Querverlinkungen zu und von anderen Bloggern, die das Plugin nutzen.

Die spielbox, spielen.de und SpieLama.de betreiben neben der Brettspieldatenbank auch ein Brettspielforum. Bis spätestens Ende 2017 sollen möglichst viele der mehr als 48.000 Forumsdiskussionen mit den entsprechenden Spielen verknüpft werden. Dann finden interessierte Nutzer auf einen Blick alle wichtigen Informationen zu einem Spiel, zum Beispiel eine Kurzbeschreibung, Fotos, die Anleitung zum Herunterladen, Videorezensionen, Bewertungen sowie Links auf Blogs und Forumsbeiträge (Regelfragen, Strategiediskussionen, Spieleindrücke etc.). Diese Informationen werden auch auf brandora.de zu finden sein und können in die digitalen Auftritte der BRANDORA-Kunden integriert werden. Händler erhalten so einen Mehrwert, der sonst nur großen Onlineshops zur Verfügung steht.

_____



In the future, game publishers, game traders and bloggers in Germany, Austria and Switzerland will have a common contact point for all board game data. Branch service portal BRANDORA and the board game database of spielen.de (Mediatrust), spielbox (w. nostheide verlag) and SpieLama.de (Sebastian Wenzel) are pooling their resources. This cooperation will reduce the effort required by all participants because game information will only need to be compiled once centrally. After that, data will automatically flow into the digital presences of BRANDORA's customers (traders and portals). Simultaneously the data are the foundation of spielbox's novelty lists for the fairs in Essen and Nuremberg. Additionally Spieleverlage e.V., German association of board game publishers, will embed the data in its "Twiddle" app. Game bloggers using Wordpress can also utilize the information automatically on their sites below their reviews with the help of a plugin; on top of this they will benefit from automatic interconnection to and from other bloggers using the plugin.



Next to the board game database, spielbox, spielen.de and SpieLama.de also operate a board game forum. Until the end of 2017 at the latest, as many of the roughly 48,000 forum discussions as possible will be linked to the corresponding games. Then interested users will find at a glance all important information on a game, for example a short summary, photos, downloadable manuals, video reviews and ratings as well as links to blogs and forum entries (rule questions, strategy discussions, game impressions etc.). This information will be available on brandora.de, too, to be integrated into the digital presences of BRANDORA's customers. That way merchants receive an added value usually only the large online shops can offer.