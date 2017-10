"Stadt-Land-Spielt!" mit Reichweiten-Rekord

02.10.2017 - Seit der Gründung der deutsch-österreichischen "Stadt-Land-Spielt!"-Iniative zur Förderung des Spiels als Kulturgut 2013 zählte die federführende planetlan GmbH in Bochum noch nie so viele Besucher und Veranstaltungsorte wie dieses Jahr: Am Wochenende des 9.-10.9. kamen an 117 Schauplätzen insgesamt 15.400 Menschen zu den "Tagen des Gesellschaftsspiels", 18,5 % mehr als im Vorjahr. Rechnerisch entfielen damit auf jedes Ereignis im Schnitt knapp 132 Personen. Die Verlage Noris, Hasbro, Haba, Kosmos, Game Factory und Zoch unterstützten das Projekt mit Spielepaketen. Sonderdrucke in Form von Erweiterungen und Minispielen steuerten Abacusspiele, Noris, Hans im Glück, Winning Moves, Amigo sowie der Händler spielmaterial.de bei. Turniere fanden mit Titeln wie Icecool, Top Trump Match oder Hanabi statt. Initiatoren von Stadt-Land-Spielt! sind das Österreichische Spielemuseum, das Deutsche Spielemuseum Chemnitz, das Deutsche Spielearchiv Nürnberg, das niedersächsische Spielezentrum Drübberholz und das Spielezentrum Herne. Der Termin 2018 ist für den 8.-9.9. angesetzt.