SAZ bringt Autoren auf die SPIEL

09.10.2017 - Auch auf der nahenden SPIEL am 26.-29.10. in Essen ist die Spiele-Autoren-Zunft wieder mit einem eigenen Stand vor Ort, mit der Nummer N 101 zu finden in Halle 3. An allen vier Tagen dient er als Bühne für eine ganze Reihe von Spieleautoren, die dort Neuheiten vorstellen und andere interessante Themen anschneiden. So gewähren Martin Ebel sowie Inka und Markus Brand einen Blick auf noch unveröffentlichte Prototypen, während Stefan Dorra, Martin Schlegel, Hans-Peter Stoll und Anja Wrede schon vollendete Kreationen mitbringen. Marco Teubner startet ein Experiment zur spontanen Spieleentwicklung. Ulrich Blum beschäftigt sich mit dem Geschichtenerzählen in Brettspielen, Christoph Cantzler mit der Spielegestaltung im Auftrag. Für angehende Spieleentwickler hat der Workshop von Rocky Bogdanski nützliche Ratschläge parat. SAZ-Geschäftsführer Christian Beiersdorf schließlich beantwortet Fragen zu Verträgen, in denen es gerade beim Urheberrecht immer wieder Klärungsbedarf gibt. Das detaillierte Programm ist hier einzusehen.