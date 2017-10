spielbox-special auf der SPIEL

19.10.2017 - Auch dieses Jahr werden wir wieder das allseits beliebte spielbox-Special an allen drei Eingängen auf der SPIEL kostenlos verteilen. Einfach Ausschau halten nach unseren "Zwergen" mit den roten Hüten :-). Unser Stand ist in Halle 3, M118.

Also this year we will hand our our popular spielbox-Special at all 3 entrances at SPIEL. Just have a look at our "dwarfs" with the red hats :-). You find us in hall 3, M118.

Wir freuen uns auf euch!

We are glad to meet you there!

Euer / yours spielbox-Team