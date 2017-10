Schmidt übernimmt Holzspielzeughersteller Selecta / Schmidt acquires wooden toy manufacturer Selecta

24.10.2017 - Nach Meldungen in der Tagespresse hat jetzt auch Schmidt Spiele, Berlin, selbst bestätigt, den bayerischen Holzspielzeughersteller Selecta übernommen zu haben. Schon seit Anfang Oktober ist Schmidt für den Vertrieb des Selecta-Programms zuständig; nun verleibt man sich die Marke ganz ein, wie das Label Drei Magier (Der verzauberte Turm) im Jahr 2008, und erweitert seine Aktivitäten auf Holzspielzeug. Als Marke soll Selecta mit eigener Schreinerei im oberbayerischen Edling erhalten bleiben und unter dem neuen Eigentümer langfristig wachsen. Seine Kinderspiele hatte Selecta schon 2015 an Pegasus abgetreten. Im Mai dieses Jahres musste Selecta schließlich vorläufige Insolvenz anmelden, weil sich die Gesellschafter nicht auf die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen einigen konnten. Mit Spielwaren als Ergänzung seines Spielekatalogs (Mensch ärgere Dich nicht, Ligretto) hat Schmidt auch durch den Vertrieb der "Sorgenfresser"-Kuscheltiere und Plüschtiere zu Themen wie "Benjamin Blümchen" aus dem Portfolio des Rechteinhabers Kiddinx Erfahrung; Letzterer gehört wie Schmidt Spiele zur Berliner Good Time Holding, früher bekannt als Blatz-Firmengruppe. Darüber hinaus vertreibt Schmidt auch die Spiele des Münchner Carcassonne-Verlags Hans im Glück.

_____



After several press reports, publisher Schmidt Spiele, Berlin, has now confirmed its acquisition of Bavarian wooden toy producer Selecta. Schmidt had taken over the distribution of Selecta's range in the beginning of October; now the company incorporates the brand altogether, as it had the label Drei Magier (Der verzauberte Turm) in 2008, broadening its activities with wooden toys. Selecta will continue as a brand with its own workshop in Edling (Upper Bavaria) and hopes for long-term growth under the new owner. Selecta had already transferred its children's games to Pegasus in 2015. In May 2017, Selecta was forced to file for preliminary bankruptcy after its shareholders couldn't agree on financing a restructuring effort. Schmidt's experience with toys as supplement of its game catalogue (Mensch ärgere Dich nicht, Ligretto) also includes sales of the "Sorgenfresser" plush figures and stuffed animals inspired by brands like "Benjamin Blümchen" by licensor Kiddinx; the latter, just like Schmidt Spiele, belongs to Good Time Holding in Berlin, formerly known as Blatz group. On top of this Schmidt also distributes the games of Munich-based Carcassonne publisher Hans im Glück.