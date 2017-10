SPIEL nach Aussteller- auch mit Besucherrekord / SPIEL with new exhibitor and visitor record

30.10.2017 - Die 35. SPIEL in Essen, weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, endete am 29.10. nach vier Tagen mit einem abermaligen Rekord: Mit 182.000 Besuchern zählte sie 4,6 % mehr Gäste als im Vorjahr, als schon über 7 % mehr Menschen zu dem Großereignis ins Ruhrgebiet gekommen waren. Wegen des Besucherandrangs entschlossen sich die Veranstalter, die Hallen morgens früher als geplant zu öffnen. Die Ausstellerzahl wuchs diesmal um 7,7 % auf 1.100 aus 51 Ländern, die Fläche um 9% auf 72.000 m². Unter den wichtigsten Trends sah die Messe „Escape Room“-Spiele, bei der man sich unter Zeitdruck rätselnd aus misslichen Situationen befreien muss, kooperative Spiele und dreidimensionale Spielbretter, die sich auch in die Höhe bauen lassen. Wie der organisierende Friedhelm Merz Verlag berichtete, hätten öfter fahrende Ruhrbahnen und deutlich mehr Parkplätze den Publikumsansturm „exzellent“ bewältigt. Nächster SPIEL-Termin ist der 25.-28.10.2018.

35th SPIEL in Essen, the world's largest board and card game fair, ended on October 29 after four days with another renewed record: welcoming 182,000 visitors, it counted 4.6 % more guests than in the previous year when it had attracted 7 % more people to the mega event in the Ruhr Valley. Due to the onrush of visitors in the morning, organizers decided to open the halls earlier than planned. This time the number of exhibitors grew by 7.7 % to 1,100 from 51 countries, the area expanded by 9 % to 72,000 m² (ca. 775,000 ft²). Among this year's most importants trends, the fair ranked "escape room" games inviting their participants to free themselves from dire situations, as well as cooperative games and three-dimensional game boards which are also constructed vertically. As organizer Friedhelm Merz Verlag reported, a higher train frequency and a significant increase of parking space had coped with the visitor masses in an "excellent" manner. In 2018, SPIEL will take place on October 25-28.