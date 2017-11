Adventskalender 2017 im spielbox-shop / Advent calendar available in spielbox-shop

09.11.2017 Das MUST-HAVE für alle Brettspielfreunde!

Ab sofort kann der Adventskalender 2017 von Frosted Games auch im spielbox-Shop www.spielbox-shop.de bestellt werden. 24 kleine Erweiterungen plus ein Bonus zu vielen tollen Spielen verstecken sich hinter den Türchen. Hier ist ein Auszug aus der Liste:

Alexandria, Ludicreations; Cacao Diamante, Abacus,Spiele; Chimera Station, TMG und BrewCrafter; Cottage Garden, Edition Spielwiese, Die Burgen von Burgund, Alea, Die Nebel von Valskyr, Asmodee, Die Zünfte von London, Surprised Stare Games, Famme Rouge, Lautapelit.fi; Flick Em Up, Pretzel Games; Fundament der Ewigkeit, Kosmos.

Die komplette Liste findet man im Shop.

The Advent Calendar 2017 (Frosted Games) is now available at www.spielbox-shop.com. 24 expansions + 1 Bonus expansion are hidden behind the windows. Here you get an excerpt of the games and you find the complete list in the shop:

