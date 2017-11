Vorverkauf für die SPIEL DOCH! Messe hat begonnen

18.11.2017: Ab sofort können im spielbox-shop die Tickets für die neue Spielemesse "SPIEL DOCH! in Duisburg" (23.-25. März 2018) erworben werden. Sie werden ca. eine Woche nach Bestellung (und Bezahlung) verschickt. Bezahlt werden kann wie üblich gegen Vorkasse/Banküberweisung, Paypal, Lastschrift oder Kreditkarte. Hier ist der direkte Link zum Ticketshop.

Weitere Infos finden sich auch auf der Webseite www.spieldoch-messe.com.

From now on you can order the tickets for the new games fair "SPIEL DOCH! in Duisburg" (23.-25. March 2018). They will be sent about one week after receiving the payment. Here you find the direct link to the ticket shop.

More information at www.spieldoch-messe.com