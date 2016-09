2. SPIEL DOCH!-Ausgabe des Jahres erschienen

20.09.2016 - Dass man Bernhard Hoëcker mit einem cleveren Brettspiel begeistern kann, ahnt jeder, der weiß, mit wie viel Ehrgeiz und Unvoreingenommenheit sich der "Switch Reloaded"-Komiker, "Genial daneben"- und aktuell "Wer weiß denn sowas?"-Ratefuchs in kreative Aufgabenlösungen wirft. Udo Bartsch, Chefredakteur von SPIEL DOCH!, und Redakteur Andreas Becker trafen ihn vor einem seiner Auftritte und erlebten ihn als jemanden, der so für eine Partie Codenames entflammte, dass er kaum zu stoppen war. Außerdem im Heft: Ein Blick auf Michael Menzels sagenumwobene Welt Andor, deren Fantasyhelden ebenso zur Legendenbildung beitrugen wie die Güte der Spiele. Qualität haben die Jurys dem Spiel, Kinder- und Kennerspiel des Jahres schon amtlich attestiert, denen wir besondere redaktionelle Aufmerksamkeit schenken. Ein weiteres großes Thema sind Escape Rooms, von mehreren Verlagen zu spannenden Codeknack- und Rätselthrillern für den Spieletisch adaptiert. Zum Ausprobieren liegt eine Schnupperversion des Kartenspiels Karma von Amigo bei.

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift SPIEL DOCH! richtet sich wie gewohnt an Gelegenheitsspieler, macht aber - wie immer wieder zu hören ist - auch spielbox-Lesern Spaß, die sich eher zu den Vielspielern zählen. In unserem Shop kostet das Magazin 4,90 € plus Versand. Darüber hinaus ist es als Abo, im gut sortierten Zeitschriftenhandel, bei einigen Spielehändlern, an Bahnhofs- und Flughafenkiosken und demnächst auch in vielen Buchhandlungen von Thalia erhältlich, sowie an unserem Messestand M118 in der Halle 3 auf der kommenden SPIEL in Essen.