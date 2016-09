Siedel auf Holz

30.09.2016 - Wer nicht mit dem Catan-Standardmaterial siedeln möchte und kein Exemplar der 3D-Edition abstauben konnte, greift oft selbst zu Gips, Pinsel und Werkzeugkasten, um seinen Partien das gewisse Etwas zu verleihen. Doch nicht jeder hat dafür die nötige Zeit oder das Geschick. Alle, die auf der Suche nach einer etwas anderen Catan-Ausgabe sind, können sich ab morgen bei einer neuen Kickstarter-Kampagne von zwei Holztechnologie-Studenten aus Ravensburg einklinken: Die beiden wenden ihr akademisch erworbenes Know-how bei "WoodenCatan" an, einer Siedler-Version, die Holz statt Kunststoff einsetzt und sich einer angenehm reduzierten Bildsprache bedient. Mit einem Zielbudget von 26.000 € sollen 300 Spiele produziert werden, was rein rechnerisch auf jeden Förderer 86,67 € kommen ließe. Neben Komplettspielen ab einem Frühbestellerpreis von 85 € gibt es allerdings auch für weniger Geld eine Holzbox als Verpackung des normalen Grundspiels, das Spielmaterial einzeln ohne Box und die digitalen Vorlagen zum Selberbauen. Einen Gewinn wollen die Planer nicht machen, sondern haben mit dem Catan-Verlag Kosmos abgesprochen, dass 5 % der Einnahmen an das gemeinnützige "Childaid Network" gehen, ein Kinderhilfswerk, das sich vor allem in Südasien engagiert. 87 % sind für die Fertigung einkalkuliert, 8 % als Gebühren für die Kickstarter-Plattform. Weitere Infos finden sich auf der dazugehörigen facebook-Seite.