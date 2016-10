Geballte Information für SPIEL-Besucher

04.10.2016 - Unsere geschätzte Partnerseite spielen.de hostet eine umfangreiche Neuheitenliste mit fast 900 Spielen, die auf der kommenden SPIEL am 13.-16.10. in Essen an den Ständen der Verlage präsentiert werden. Wer möchte, kann sich die Listen als PDFs zum Ausdrucken in der rechten Spalte in vier verschiedenen Varianten mit oder ohne Kurzbeschreibungen sowie nach Titeln oder Verlagen sortiert herunterladen. Unter "weitere Filter" lässt sich die Datenbank zudem auch nach Ländern ordnen, um sich zum Beispiel nur alle Neuerscheinungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz anzeigen zu lassen. Mehr als 200 Diskussionen im Forum rund um die Spieltage und die angekündigten Neuheiten sind hier alphabetisch sortiert nach Spielen und Verlagen zusammengefasst. Auf der Social Media Wall unseres Partners SpieLama.de tummelt sich eine Vielzahl von Tweets, Instagram-Bildern und YouTube-Videos mit dem Hashtag #spiel16 neben allen Beiträgen, die die Messe selbst auf ihrer Facebookseite gepostet hat.