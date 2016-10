"Twiddle"-App soll Brettspieler vernetzen

17.10.2016 - Die in der Fachgruppe Spieleverlage e.V. innerhalb des Deutschen Verbandes der Spielwaren-Industrie organisierten Hersteller von Gesellschaftsspielen wollen künftig mit einer eigenen App Spieler zusammenbringen: Zusammen mit dem Entwickler Scorpius Forge, an der der Vereinsvorsitzende und „Huch & Friends“-Verlagschef Hermann Hutter selbst beteiligt ist, entwickelte man „Twiddle − let’s play“, eine kostenlose Software, über die sich Spieletreffs, -cafés und -ausleihen finden lassen, damit Spielefans nicht mehr Däumchen drehen („twiddle one's thumbs“) müssen. Eine Landkarte gibt Aufschluss über die räumliche Nähe zum gefundenen Ort. Die Passgenauigkeit von Kontakten soll durch die Angabe persönlicher Lieblingsgenres und Interessen erhöht werden. Anbieterseitig will man der Gastronomie, Jugendhäusern, Händlern und Verlagen die Gelegenheit geben, für sich mit Adressen, Öffnungszeiten und den gespielten Titeln zu werben. Die Industrie erhofft sich von dem Programm, dass sich damit „viele Tausend User vernetzen“. Erhältlich ist die App auf iTunes und bei Google Play.