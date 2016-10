Knut-Michael Wolf für Lebenswerk ausgezeichnet

18.10.2016 - Im Rahmen der Preisverleihung zum Deutschen Spiele Preis auf der am Sonntag beendeten SPIEL in Essen wurde Knut-Michael Wolf (KMW), 71, eine der herausragenden Persönlichkeiten der Spieleszene, mit einem Sonderpreis für sein Lebenswerk bedacht. KMW ist seit Jahrzehnten freiberuflich für mehrere Spielverlage, den SPIEL-Veranstalter Friedhelm Merz Verlag und den w. nostheide verlag tätig. 1977 gab er die erste Ausgabe von „Wolfs Wirtschaftsbrief“ heraus, der ein Jahr später umgetauft wurde in „Die Pöppel-Revue“. Er verkaufte die Zeitschrift Ende 1985 an Friedhelm Merz. Ende 1995 startete Wolf „KMWs Spielpl@tz“, eine der ersten deutschsprachigen Internetseiten über Brett- und Kartenspiele, und machte seine Initialen zu seinem Markenzeichen. Im Jahr 2000 übernahm der w. nostheide verlag die Website und machte sie unter dem Namen spielbox.de zur Onlineausgabe seiner Zeitschrift spielbox. Seit 2015 hat Wolf sich dort als Webmaster zurückgezogen, ist aber weiter als Autor für die spielbox tätig. Das Bild zeigt Knut-Michael Wolf zusammen mit der SPIEL-Messechefin Dominique Metzler bei der Preisverleihung.