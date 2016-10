Dr. Bernward Thole wird 80

01.11.2016 - Dr. Bernward Thole, Gründer des heute in Nürnberg beheimateten Deutschen Spielearchivs, feiert am 2.11., also morgen, seinen 80. Geburtstag. Der promovierte Literatur- und Theaterwissenschaftler rezensierte seit 1973 Spiele, wirkte 1978 an der Gründung des Vereins Spiel des Jahres mit und legte 1985 den Grundstein für das Deutsche Spielearchiv in Marburg. 1997 erhielt er den Verdienstorden der BRD für sein Engagement rund um Spiel und Gesellschaft. 2010 verkaufte Thole sein Archiv mit mehr als 30.000 Gesellschaftsspielen und anhängender Fachbibliothek an die Stadt Nürnberg. Bis heute organisiert sein Verein „Spielebrücke“ in Marburg Veranstaltungen, die unterschiedliche Generationen und Nationalitäten am Spieltisch zusammenbringen.