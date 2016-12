Iello jetzt im Hutter-Vertrieb

12.12.2016 - Der Günzburger Spieledistributeur Hutter Trade vertreibt seit Dezember die Titel des französischen Verlags Iello in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu gehören Richard Garfields bislang fast 1 Mio. mal verkauftes King of Tokyo, das von japanischer Malkunst beeinflusste Kanagawa von Bruno Cathala und Charles Chevallier sowie das von Daniel Lieskes "Wormworld"-Comics inspirierte Der mysteriöse Wald. Nächstes Jahr kommen For Sale, Njet! und Diamant hinzu. Iello stößt bei Hutter Trade auf andere Vertriebsmarken wie Megableu, die Würfeleien der "Rory’s Story Cubes", Oberschwäbische Magnetspiele und die Krimispiele des Gmeiner Verlags; eigene Projekte realisiert Hutter unter dem Label Huch! & friends.