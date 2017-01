100.000 Käufer suchen mit Kosmos den Ausgang

09.01.2017 - Als einer von mehreren Verlagen hatte Kosmos im letzten Herbst Spiele zum "Escape Room"-Trend auf den Markt gebracht. Wie sich jetzt herausstellte, fruchtete die Idee: Nach eigenen Angaben verkauften sich von "Exit - Das Spiel", erdacht von Inka und Markus Brand, innerhalb dreier Monate über 100.000 Exemplare. Wie in einem echten Escape Room müssen darin die Teilnehmer gemeinsam Codes knacken, Rätsel lösen und Hinweise sammeln, um aus einem verschlossenen Raum zu entkommen. Zu Wahl standen bisher drei Spiele mit Settings in einer Waldhütte, einer Pharaonen-Grabkammer und einem Geheimlabor. Die drei nächsten Titel erscheinen im Mai: Sie laden auf eine vergessene Insel und in eine verbotene Burg ein; zudem gilt es, den Weg aus einer evakuierten Polarstation zu finden, in der brisantes Zellmaterial gelagert wird.