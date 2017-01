SPIEL DOCH! bei Thalia: Gewinnspiel verlängert

11.01.2017 - Damit auch alle aus dem Weihnachtsurlaub Zurückgekehrten noch eine Chance haben, an unserem SPIEL DOCH!-Gewinnspiel teilzunehmen, haben wir die Aktion bis zum 17.1. verlängert. Somit ist noch bis zum kommenden Dienstag Zeit, ein Foto der beim Buchhändler Thalia ausliegenden SPIEL DOCH!-Ausgabe 2/2016 an vertrieb@nostheide.de zu schicken, um bei der Verlosung von zehn Spielen dabei zu sein. Ein Verzeichnis aller 217 Thalia-Standorte in Deutschland gibt es hier. Viel Glück!