Deutscher Spielemarkt wächst erneut um ein Zehntel

27.01.2017 - In Deutschland wurde 2016 nach Mitteilung der Hersteller-Fachgruppe Spieleverlage e.V. mit Gesellschaftsspielen und Puzzles im zweiten Jahr hintereinander ein Umsatzwachstum von mehr als 10 % erreicht (Vorjahr: + 10,3 %). Der Verband nannte wieder keinen absoluten Umsatzwert, als Größenordnung hatten bis 2013 rund 400 Mio. € gegolten. Kinderspiele steigerten sich um knapp 15 %, Vorschulspiele um 22%, Familien-Strategiespiele um 26 %. Die verkaufte Gesamt-Stückzahl nahm auf rund 40 Mio. zu, von denen 22 % auf Familien-Brettspiele entfielen und 21 % auf Kinderspiele, die beiden größten Warengruppen. Besonders beliebt seien außerdem Kartenspiele gewesen. Weiter gestiegen sei der Exportanteil der deutschen Verlage, zugleich produzierten immer mehr ausländische Hersteller deutsche Ausgaben. Die Fachgruppe nutzte die Gelegenheit, um neben der gesunden Verfassung der Branche abermals die von ihrem Vorsitzenden Hermann Hutter (Fa. Hutter Trade) mit entwickelte App „Twiddle“ zu bewerben, die Spieler untereinander und mit Spieleveranstaltern in Kontakt bringen soll. Dazu nutzt die Software bald die gemeinsame Datenbank der Portale spielen.de, spielbox.de und spielama.de mit über 4.000 Titeln. Neuerdings lassen sich Veranstaltungen in der App bewerten. Ein weiteres Update erlaubt demnächst die Suche nach Mitspielern in der eigenen Region.