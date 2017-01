Ravensburger ab April mit neuem Chef

27.01.2017 - Nach 15 Jahren gibt Karsten Schmidt (60, im Bild links) zum 1.4. den Vorstandsvorsitz der Ravensburger AG an Clemens Maier (45, rechts) ab, der im Moment noch als Vorstand den Buchverlag, den Bereich „Freizeit und Promotion“ mit dem Freizeitpark Ravensburger Spieleland sowie als Zukäufe den US-Spieleverlag Wonder Forge und den schwedischen Spielzeughersteller Brio leitet. Schmidt, der das Unternehmen verlassen wird, hatte 2002 das Ruder übernommen und Ravensburger aus turbulentem Fahrwasser wieder auf Erfolgskurs gesteuert; der Umsatz stieg in dieser Zeit von 288 Mio. auf 450 Mio. €. Zu Schmidts Verdiensten zählt die Aktiengesellschaft die Erneuerung und Emotionalisierung der Marke, die Förderung von Innovationen und die Erweiterung haptischer Produkte um digitale Elemente. Der Volkswirt Maier ist als Urenkel des Ravensburger-Gründers Otto Maier ein Mitglied der Inhaberfamilie. Nach Stationen beim Fernsehsender Nickelodeon in London und dem Verlag Random House in New York war er die letzten elf Jahre über bei Ravensburger Geschäftsführer der Tochtergesellschaft in Spanien, verantwortete das Innovationsmanagement am deutschen Heimatsitz und beteiligte sich maßgeblich an der Einführung des audiodigitalen Lernstifts „tiptoi“, eines der wichtigsten Umsatzbringer im Sortiment. Seit 2011 sitzt Clemens Maier im Vorstand, der ab April zweiköpfig sein wird und außerdem Hanspeter Mürle (47) umfasst, Leiter Finanzen, Personal, IT, Recht, Kinder- / Jugendbuch, Freizeit und Promotion.