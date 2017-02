USAopoly macht Codenames zur Lizenzplattform

17.02.2017 - Der kalifornische Verlag USAopoly, den man vor allem für seine zahlreichen Monopoly-Lizenzumsetzungen zu Themen wie "Zurück in die Zukunft", "Game of Thrones", "My Little Pony" oder den "Super Mario Bros." kennt, hat mit Czech Games Edition einen Exklusivvertrag über die weltweite Verwertung von Codenames unterzeichnet. Das "Spiel des Jahres 2016" darf damit künftig von USAopoly in Lizenzversionen auf den Markt gebracht werden. Im Herbst sollen die zwei ersten Neuheiten für Spieler ab acht Jahren in Nordamerika erscheinen. Welche Themen dafür vorgesehen sind, verriet man noch nicht. Der Preis soll bei jeweils 24,95 € liegen. Als Hasbro-Partner führt USAopoly auch Titel wie Jenga oder Das Spiel des Lebens in angepassten Merchandising-Varianten.