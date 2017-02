Ravensburger gründet Nordamerika-Tochter

20.02.2017 - Die Ravensburger AG, deren Umsatz 2016 vor allem dank des sprechenden "tiptoi"-Stifts und Spieleklassikern wie Scotland Yard oder Das verrückte Labyrinth um 6,9 % auf 474,5 Mio. € gestiegen war, hat eine Niederlassung für die USA und Kanada gegründet. Ravensburger North America (RNA) in Seattle vereint Ravensburger, den Anfang 2013 gekauften US-Spieleverlag Wonder Forge und den schwedischen Holzspielzeughersteller Brio unter einem gemeinsamen Markendach. RNA-Geschäftsführer ist der Wonder-Forge-Chef Jacobe Chrisman. Zu Ravensburgers aktuellen Sortimentsneuheiten zählen Krazy Wordz, in dem Wortschöpfungen kreativ gedeutet werden müssen, das Bildquiz Pictopia in einer "Harry Potter"-Variante (Foto) und das Kühe-Auktionsspiel Bidder Up. Wonder Forge veröffentlicht das kooperative Superheldenspiel PJ Masks Team of Heroes und emoji Linked Up: Connect the Dots, bei dem Punkte mit Emoji-Stimmungsmotiven verbunden werden wollen. Brio stellt unter anderem einen Werkzeugkasten, eine Holzeisenbahn zum Mitnehmen und einen Nachzieh-Dackel vor.