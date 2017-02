SPIEL DOCH! bei Thalia: Gewinnspiel abgeschlossen

24.02.2017 - Herzlichen Dank nochmals an alle, die bei unserem SPIEL DOCH!-Gewinnspiel mitgemacht und uns Bilder von der Zeitschriftenauslage beim Buchhändler Thalia geschickt haben. Wir haben so viele tolle Fotos bekommen, dass wir am liebsten jedem ein Spiel hätten zukommen lassen. Die Gewinner sind benachrichtigt und die Spiele wurden bereits verschickt. An alle, die nicht gewonnen haben: Wir werden in der nächsten Zeit sicher weitere Gewinnspiele veranstalten. Also einfach weiter darauf achten und wieder mitmachen!