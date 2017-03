Bioviva jetzt im Vertrieb bei Carletto

08.03.2017 - Der französische Verlag Bioviva, der seine Produkte nach eigenen Angaben besonders umweltschonend herstellt, vertreibt seine Lernspiele in Deutschland und Österreich künftig über Carletto Deutschland in Dietzenbach. Damit gesellt er sich im Carletto-Programm zu den Spielen der Game Factory und Spielzeug von Marken wie Corolle, Ty oder Geomag. Sowohl bei der Wahl nachhaltiger Rohstoffe als auch bei den Themen demonstriert Bioviva Naturverbundenheit; beim kooperativen Baaaaa! etwa helfen Kinder ab fünf Jahren einem Schäfer, seine Herde vor Wölfen, Adlern, Fallen und sogar Blitzen zu beschützen. Schon für Vierjährige eignet sich Viva Montanya, in dem es die tierischen Bewohner eines Berges vor Abfall zu retten gilt; ehe der Schnee schmilzt, muss der Müll richtig getrennt werden. Quartette für Kinder ab vier Jahren und ein Familienspiel für Schulanfänger aufwärts tragen den Namen Herausforderung Natur: Hier stehen bedrohte, am weitesten verbreitete und anderweitig erwähnenswerte Tierarten im Mittelpunkt. Die Spieler fordern einander mit den jeweiligen Eigenschaften heraus, wobei die Spezies im Vorteil sind, die auf ihrem Heimatterrain antreten.