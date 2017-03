"Braunschweig spielt!" zum neunten Mal

10.03.2017 - Am Wochenende des 25. und 26.3. organisiert der Verein Norddeutsche Spielekultur zum neunten Mal das Spielefest "Braunschweig spielt!" in der Braunschweiger Stadthalle. Zum Ausprobieren gibt es dort vor allem Neuheiten von der jüngsten SPIEL in Essen, die sich nun auf noch mehr Fläche ausbreiten können als bei der Vorveranstaltung. Etwa 90 Tische stehen zum Spielen bereit, begleitet von Erklärrunden. Als Sponsoren treten rund 25 Spieleverlage auf, die häufig auch mit eigenen Ständen und Regelerklärern vor Ort sind. Ein besonderer Programmpunkt ist am Samstag um 15 Uhr die Braunschweiger Brettspielmeisterschaft mit einem Karuba-Turnier, tags darauf zur selben Zeit gefolgt von einem Qwixx-Wettbewerb, für die man sich jeweils frühstmöglich anmelden sollte, wenn man um einen der Preise spielen möchte. Am Samstag öffnet "Braunschweig spielt!" von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Erwartet werden rund 1.000 Besucher.