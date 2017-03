Göttinger Spieleautoren-Treffen im Juni

22.03.2017 - Zum 36. Mal findet am 10. und 11.6. das Göttinger Spieleautoren-Treffen statt. Erstmals treten dabei die Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) und der Fachdienst Kultur der Stadt Göttingen gemeinsam als Veranstalter auf. Zielgruppen sind angehende und etablierte Spieleautoren, Kleinverlage, Rezensenten, Verlagsredakteure, Zeitschriftenredaktionen und alle anderen Interessierten. Unter www.spielundautor.de wird Mitte Mai zu erfahren sein, welche Verlage in der Stadthalle vor Ort sind, damit Autoren sich schon einmal Gedanken machen können, wem sie ihre Entwürfe präsentieren. Anmeldungen werden bis zum 9.5. entgegengenommen, das dazugehörige Formular ist hier zu finden. Am Samstagmorgen steht die Verleihung des Göttinger "Inno-Spatz" auf dem Programm, einer Auszeichnung für herausragende Ideen und deren Urheber, gefolgt von der Bekanntgabe der fünf Nominierten für das Spieleautoren-Stipendium der Jury Spiel des Jahres (Bewerbungen ebenfalls bis zum 9.5. über dieses Formular) und einer Einführung für neue Teilnehmer. Um 19 Uhr beginnt in der Innenstadt die "Göttinger Nacht der Kultur" mit Konzerten und anderen Darbietungen. Am Sonntag, dem "Göttinger Tag des Spiels", wird schließlich der Gewinner des Stipendiums bekannt gegeben, der für ein vierwöchiges Praktikum bei einem großen Spieleverlag, dem Spielautor Jens Peter Schliemann, im Spielwarenfachhandel und im Deutschen Spielearchiv in Nürnberg eine Spesenförderung in Höhe von 3.000 € bekommt. Zudem werden die Sieger des Autorenwettbewerbs des Hippodice Spieleclubs vorgestellt.