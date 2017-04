Fünf Jahre Spielkonzept4u: Name für Maskottchen gesucht

04.04.2017 – Ohne eifrige Veranstalter, die immer wieder Turniere, Spieletreffs und andere Projekte organisieren, wäre die Spieleszene um einiges ärmer. Einer von ihnen feiert dieses Jahr seinen fünften Geburtstag: Zwar wurde Spielkonzept4u am 1.4.2012 gegründet, doch die Zielsetzungen des spielpädagogischen Unternehmens aus Sachsen sind alles andere als ein Aprilscherz. Zu seinem Programm gehören Spieltage, Workshops für Eltern und Pädagogen, eine Ferientour an der Nord- und Ostsee sowie die Deutsche Dominion-Meisterschaft mit Unterstützung einer ganzen Reihe von Spieleverlagen. Inzwischen beschäftigt die Inhaberin Franka Meusel drei feste Mitarbeiter; damit auch die mehr als 100 Spieleaktionen pro Jahr gestemmt werden können, helfen über 70 Honorarkräfte. Zum Jubiläum hat Spielkonzept4u ein eigenes Maskottchen gestaltet, das „Spielemonster“. Die rote Figur mit den Hosenträgern und reichlich Spielenswertem unterm Arm braucht aber noch einen Namen, weshalb bis zum 20.5. Vorschläge auf der Facebook-Seite gepostet werden können. Wer das Monster am Ende mit seiner Idee „tauft“, bekommt zum Dank ein Spielepaket.