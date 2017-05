Amigo verlost Reisespiele und Waschmittel für unterwegs

10.05.2017 - Unterwegs in der Gaststätte Spaghetti gegessen, und aus dem Uni-Hemd wird ein Jackson Pollock. Damit man in dieser Situation keine Reinigung auftreiben muss, gibt es platzsparende Waschmittel für alle Fälle - und die passen zusammen mit Reisespielen bestens ins Gepäck. So lag die Partnerschaft von Amigo mit dem transportablen Handwaschmittel "burti Reisetube" nahe: Bei einem Reisegewinnspiel verlost Amigo bis zum 30.9. insgesamt 30 Pakete mit den kompakten Spielen Solo, Rinks & Lechts und 6 nimmt!, 50 "burti"-Waschportionen und fünf Wochenend-Trips für zwei Personen an den Müritz-See in Mecklenburg-Vorpommern, den zweitgrößten Binnensee Deutschlands. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann sich auf der burti-Homepage registrieren. Zusätzlich zehn Rinks & Lechts-Exemplare werden unter den Nutzern vergeben, die sich für den burti-Newsletter anmelden und eine Mail mit dem Inhalt "Ich spiele gerne" an gewinnspiel@burti.de schicken. Die Kooperation setzt Amigo den ganzen Sommer über fort und verlost pro Woche dreimal ein Reisespiel inklusive Handwaschmittel.