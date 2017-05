MinD-Spielepreis: Die komplexen Nominierten

15.05.2017 - Nach den kurzen Spielen, die für den diesjährigen "MinD"-Spielepreis der Hochbegabtenvereinigung Mensa in Deutschland nominiert wurden, steht jetzt auch die Endrunde der komplexen Titel fest. Während bei Great Western Trail die Erschließung des Wilden Westens angesagt ist, macht Terraforming Mars den roten Planeten zum Lebensraum; beiden Titeln gemein ist das Zusammenstellen möglichst schlagkräftiger Decks. Odyssey lehnt seine Deduktionen an die griechische Mythologie an, nimmt aber genauso wie First Class trotz Komplexität nicht mehrere Stunden in Anspruch. Vervollständigt wird das halbe Dutzend von Haspelknecht rund um den Kohlebergbau im Ruhrgebiet des 17. Jahrhunderts und Railroad Revolution, bei dem die Spieler das Amerika des 19. Jahrhunderts gen Westen mit Eisenbahnschienen durchqueren.