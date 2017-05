Asmodee kauft Rechte an "Rory's Story Cubes"

24.05.2017 - Rory's Story Cubes ist ein Würfelspiel, das die Iren Rory O'Connor und Anita Murphy ursprünglich 2008 in ihrem Verlag The Creativity Hub in Belfast veröffentlichten: Anhand der ausgewürfelten Symbole erzählen die Spieler ganz eigene Geschichten, wobei jedes Bild für ein neues Handlungselement steht. Zum Katalog gehören auch Lizenzversionen zu "Batman", den "Mumins", "Doctor Who", "Scooby Doo" und den "Looney Tunes". Vertrieben werden die Geschichtenwürfel in über 40 Ländern, manche Schulen setzen sie im Unterricht ein. Jetzt hat der französische Spielekonzern Asmodee die weltweiten Veröffentlichungs- und Markenrechte an Rory's Story Cubes gekauft, nachdem er die Reihe seit 2013 schon in Frankreich, Spanien und Belgien vermarktet hatte. Asmodees Geschäftsführer Stéphane Carville sagte, der Zukauf sei ein Teil der Strategie, Marken zu erwerben, die eine besonders starke erzählerische Kraft hätten. Die Franzosen bleiben also in Einkaufslaune; neben ganzen Verlagen wie Heidelberger oder F2Z Entertainment verleibten sie sich auch bekannte Einzelmarken wie Dobble oder die englischsprachigen Rechte an Catan ein.