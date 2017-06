Mediengruppe Oberfranken übernimmt IQ-Spiele

01.06.2017 - IQ-Spiele hat einen neuen Eigentümer: Zum 1.6. wurde der Lernspielverlag in Donaueschingen von der Mediengruppe Oberfranken (MGO) übernommen, einer Kulmbacher Firmengruppe aus Fach- und Zeitungsverlagen, Druckereien und Werbe- / Digitaldienstleistern, die sich mit rund 1.000 Beschäftigten und 140 Mio. € Umsatz als die zweitgrößte nordbayerische Mediengruppe bezeichnet. Der bisherige IQ-Spiele-Chef Dr. Markus Haberer verabschiedet sich aus dem Tagesgeschäft. Mit dem Kauf soll das MGO-Portfolio mit Veröffentlichungen wie dem "Schulleiter-ABC", Handbüchern zu Schulberatung und Religion, "Kreativen Ideenbörsen" für Schule / Kindergarten / Seniorenbetreuung oder dem Onlineportal "edidact" nun um Gesellschaftsspiele erweitert werden, die kognitive Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen fördern. Lernspiele, Handbücher und Praxismaterialien sollen einander ergänzen und für Kunden einen Mehrwert schaffen, so MGO-Geschäftsführer Bernd Müller. Das IQ-Sortiment umfasst selbst entwickelte Memo-, Zahlen-, Buchstaben-, Konzentrations- und Logikspiele, gegliedert in die vier Themenbereiche Lesen-Rechnen-Schreiben, Hören-Sprechen, Planen-Handeln und Körperwahrnehmung. In Arztpraxen werden Neuheiten probegespielt. Ein MGO-Unternehmen, creo Druck & Medienservice in Bamberg, druckt übrigens auch die spielbox des w. nostheide verlags.