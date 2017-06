Spieleautoren treffen sich am Wochenende in Göttingen

09.06.2017 - Das Spieleautoren-Treffen am 10.-11.6. im niedersächsischen Göttingen hatte Mitte Mai mit über 300 Anmeldungen einen neuen Besucherrekord gemeldet. Kurz vor Beginn ist auch bekannt, wie sich die Teilnehmer zusammensetzen: Etwa 200 Autoren stellen ihre Neuentwicklungen Vertretern von 35 Spieleverlagen und Agenturen vor. Vom 23-jährigen Psychologiestudenten Paul Schulz stammen Sunset, das sich mit dem Fotografieren von Sonnenuntergängen beschäftigt, und das Echtzeitspiel Silly Space Adventure im Weltraum. Sebastian Kiefer thematisiert auf dem roten Planeten den Abbau des neuen Elements Marsium. Um dem Fußball übers Tipp-Kick hinaus endlich einen Platz auf dem Spieltisch zu erobern, lädt Nils Hagemanns Tiki Taka zum Fußballmanagement in Echtzeit ein. In Rubikon von Hans-Joachim Höh und Christof Schilling müssen römische Bürger nach dem Werwölfe-Prinzip skrupellose Senatoren aufspüren. Im deutlich gewachsenen Genre der Kinderspiele präsentiert Steffen Hacker sein Wichtelrennen mit kleinen Ballons, die Erlebnispädagogin Regine Fabian das Aktionsspiel Die Muschelpflücker und das Rechen-Lernspiel Los Potatoes. Die leckersten Eiscreme-Kombinationen sucht Matthias Schütz in seiner Schöpfung Eis-Dealer. Besonders groß ist die Zahl angehender Spieleerfinder, die zum ersten Mal dabei sind.

Dr. Reinhold Wittig, der das Ereignis 1983 ins Leben gerufen hatte, wird für sein jahrzehntelanges Engagement von der Stadt Göttingen mit dem "Göttinger Spatz" ausgezeichnet, wofür ihn die Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) vorgeschlagen hatte; der Preis ist mit 1.000 € dotiert und soll Wittigs Verdienst um das Kulturgut Spiel und Göttingens Ansehen als Kulturstadt würdigen. Dem Autorennachwuchs ist auch der Förderpreis der Jury "Spiel des Jahres" für junge Autoren gewidmet, dessen Empfänger 3.000 € für die Finanzierung vier einwöchiger Praktika unter anderem bei einem Verlag und im Handel erhält; der Gewinner dieses Stipendiums wird am 11.6. um 10.30 Uhr in der Stadthalle gekürt, gefolgt von den Siegern des Autorenwettbewerbs des Hippodice Spieleclubs.