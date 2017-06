Nach- und Vorberichte zu Veranstaltungen in Mannheim, Bad Nauheim und Koblenz

14.06.2017 - Ein großes Spielefest ist vor ein paar Tagen zu Ende gegangen, nämlich das des Verlags Amigo am 10.-11.6. in Mannheim. Mehr als 500 Besucher kamen in den Luisenpark, um auf einer Fläche von rund 1.000 m² knapp 200 Spiele aus dem Verlagsprogramm auszuleihen, "Wundertüten" zugunsten der CFI Internationale Kinderhilfe zu kaufen und der Musik des "Voice of Germany"-Teilnehmers und CFI-Botschafters Tobi Vorwerk zu lauschen. Der Bohnanza-Illustrator Björn Pertoft malte live ein Gemälde zum 20. Jubiläum des Spiels. Zum Ausprobieren gab es Großvarianten von Speed Cups und Schwarz Rot Gelb sowie das Outdoor-Wurfspiel Mölkky. Den Mittelpunkt des Spielefestes bildeten aber die deutschen Meisterschaften in Bohnanza (Sieger: Volker Kuhnle), Wizard (Josef Sigl, Weltmeister 2010) und Saboteur (Reiner Sietas), begleitet von einem Set-Turnier, dessen zwei erste Plätze an einen Sohn und seinen Vater gingen; der zwölfjährige Gewinner Julius Ziegler hatte schon den Wettbewerb 2016 für sich entschieden. Mit im Bild ist die Drittplatzierte Karolina Schmidt, Tochter des letztjährigen Wizard-Meisters.

Kurz bevor stehen dagegen zwei andere Termine, einer davon am Wochenende (16.-18.6.) in Bad Nauheim: Zusammen mit dem Verlag Pegasus organisiert die Stadtverwaltung zum fünften Mal "Bad Nauheim spielt!", ein Spielefest vor der Kulisse des Jugendstil-"Sprudelhofs". Den Anfang macht am Freitagabend um 18 Uhr ein Bandworkshop der örtlichen Musikschule, bevor dann am Samstagvormittag um 10 Uhr das eigentliche Spieleprogramm beginnt. Angekündigt sind etwa das "E.v.A."-Spielemobil für Familien, das neue Outdoor-Fußballspiel KICKeT, ein Großspiel der Echtzeit-U-Boot-Teamjagd Captain Sonar und ein Minigolfturnier. An die 1.000 Spiele können unentgeltlich ausgeliehen werden. Deutsche Meisterschaften laufen mit Village, Istanbul und Mage Wars Arena.

Das Wochenende darauf am 24.-25.6. nutzt der Ali Baba Spieleclub, um das Einkaufszentrum "Forum Mittelrhein" in Koblenz am Samstag ab 20 Uhr bis um 2 Uhr morgens zur Bühne für Hunderte von Brett-, Karten- und Würfelspielen zu machen. Weiter geht es am Sonntag um 13 Uhr, wenn das Kaufhaus exklusiv für Spieler öffnet, während die Geschäfte geschlossen bleiben. Ein Schwerpunkt soll auf "Escape Room"-Spielen liegen; in einem leerstehenden Geschäft wurde ein solcher Raum eingerichtet, aus dem sich die Teilnehmer mit Grips befreien müssen. Für den Escape Room wird um Voranmeldung gebeten. Von den bundesweit 650 Ali-Baba-Mitgliedern kommen Angehörige des Kölner Regionalverbands nach Koblenz, eingeladen sind aber alle Spielefans und haben freien Eintritt. Die untere Bildhälfte zeigt eine Spielewand des Clubs.