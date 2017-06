Wolfgang Kramer feiert seinen 75. / Wolfgang Kramer celebrates 75th birthday

26.06.2017 - Am kommenden Donnerstag, dem 29.6., wird der Spieleautor Wolfgang Kramer 75 Jahre alt. Gratulationen bekommt er dafür unter anderem von seinem schwäbischen Verlag Ravensburger, für den er schon seit 35 Jahren Spiele erfindet und bisher über 50 Ideen verwirklichte. Unter den zahlreichen Auszeichnungen, die der geborene Stuttgarter in seiner Laufbahn sammelte, gehörte gleich fünfmal das "Spiel des Jahres" für Heimlich & Co (1986), Auf Achse (1987), El Grande (1996, mit Richard Ulrich), Tikal (1999, mit Michael Kiesling) und Torres (2000, wieder mit Kiesling), viermal mit einem Ravensburger-Titel. Bis 1988 hatte Kramer als Betriebswirt und Informatiker gearbeitet, ehe er sich ganz dem Erfinden von Gesellschaftsspielen verschrieb. Seine erste Kreation reichte er 1982 bei Ravensburger ein - das Kinderspiel Fahrradtour -, drei Jahre später das Strategiespiel Abenteuer Tierwelt für Erwachsene, dessen Spielregel mit der "Essener Feder" prämiert wurde. Unterstützung bekommt er bei seinem Schaffensprozess außer von Michael Kiesling, mit dem er sich etwa das taktische Würfelspiel Verflixxt mit rund 750.000 verkauften Exemplaren ausdachte, auch von seiner Frau Ursula. Wertvoll ist für Ravensburger darüber hinaus sein technisches Know-how, denn dank seiner Berufsausbildung stellt er sich schnell auf neue Elektronik-Entwicklungen wie den sprechenden "tiptoi"-Stift ein. Die spielbox widmete Wolfgang Kramer 2011 einen eigenen Almanach mit einer Beilage für Asara (ermäßigter Preis für Abonnenten).

Coming Thursday, 6/29, game designer Wolfgang Kramer is turning 75, receiving congratulations - among others - from Ravensburger: he has been developing games for the Swabian publisher for 35 years, more than 50 ideas have been realized under the blue triangle. Among the numerous awards the Stuttgart-born has garnered during his career are no fewer than five "Spiel des Jahres" trophies for Heimlich & Co (1986), Auf Achse (1987), El Grande (1996, with Richard Ulrich), Tikal (1999, with Michael Kiesling) and Torres (2000, once again with Kiesling), four times with a Ravensburger title. Kramer had been working as a business economist and computer scientist until 1988 before he committed himself fully to inventing board games. He submitted his first creation to Ravensburger in 1982 - the children's game Fahrradtour -, three years later the strategy game Abenteuer Tierwelt for adults the rules of which were awarded with the "Essener Feder". During his creative process he is frequently supported by Michael Kiesling with whom he developed for example the tactical dice game Verflixxt, sold roughly 750,000 times, and by his wife Ursula. Ravensburger values his technical know-how as he quickly adapts to new electronic developments like the talking "tiptoi" pen thanks to his professional background. In 2011 spielbox magazine dedicated the Kramer Almanac to him with an add-on for Asara (subscribers benefit from a special discount).