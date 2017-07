Plan B übernimmt eggertspiele / Plan B acquires eggertspiele

05.07.2017 - Plan B Games, kanadischer Spieleverlag mit deutscher Niederlassung in Stuttgart, übernimmt seinen Hamburger Branchenkollegen eggertspiele, bei dem vor allem Taktik- und Strategietitel erscheinen. Die wohl bekannteste eggertspiele-Neuheit der letzten Zeit war das zusammen mit Pegasus herausgegebene Camel Up von Steffen Bogen, das 2014 als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Andere Verlagstitel sind Imperial, Village („Kennerspiel des Jahres“ 2012), Rokoko und aktuell Alexander Pfisters Great Western Trail, in dem amerikanische Viehzüchter im Wilden Westen ihre Herden nach Kansas City treiben. Hamburg bleibt als Verlagssitz erhalten. Eine Entscheidung, wie der eggertspiele-Vertrieb in Zukunft laufen soll, ist noch nicht gefallen; Plan B spricht derzeit unter anderem auch mit dem bisherigen Distributionspartner Pegasus. Eggertspiele-Gründer Peter Eggert kündigte an, noch drei Jahre aktiv an der Entwicklung und Veröffentlichung neuer Spiele mitwirken zu wollen. Gerade erst erschienen ist die Plan-B-Neuheit Century: Die Gewürzstraße (Foto) von Emerson Matsuuchi, das den Gewürzhandel unter den Zivilisationen der Antike thematisiert. Es ist der erste Teil einer Reihe, deren Spiele separat, aber auch in Kombination gespielt werden können. In den deutschen Handel kommt es in Zusammenarbeit mit Abacusspiele.

Plan B Games, Canadian game publisher with German subsidiary in Stuttgart, acquires its branch colleague eggertspiele in Hamburg, a specialist in strategic and tactical games. In the past few years the best known eggertspiele novelty has arguably been Camel Up by Steffen Bogen, honored as "Spiel des Jahres" 2014, published together with Pegasus. The program also includes titles such as Imperial, Village ("Kennerspiel des Jahres" 2012), Rokoko and currently Alexander Pfister's Great Western Trail which lets American ranchers in the Wild West herd their cattle to Kansas City. Hamburg remains the publisher's main office. The future of eggertspiele's distribution hasn't been decided yet; Plan B is also in talks with the existing partner Pegasus. Eggertspiele founder Peter Eggert intends to actively contribute to the development and distribution of new games for three more years. Plan B's most recent arrival is Century: Spice Road (photo) by Emerson Matsuuchi, thematizing the spice trade among ancient civilizations. It is the first part of a series of games which can be played separately as well as in combination. Abacusspiele helps put it on the German market.