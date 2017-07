7. TAC Weltmeisterschaft wieder in Blumenthal

19.07.2017 - 64 Teams aus fünf Ländern im Alter von 7 bis fast 80 Jahren treten vom 21. bis 23. Juli zum großen Kräftemessen im TAC-Spielen an. Die mittlerweile siebte Weltmeisterschaft findet am Verlagssitz auf Schloss Blumenthal bei Aichach statt. Den Höhepunkt der diesjährigen „Players‘ Night“ am Samstagabend bildet ein „bezauberndes Programm“ mit Musik, Clown-Theater und dem international bekannten Zauberer „Dietchi“. Das Finale startet am Sonntag gegen 14:00 Uhr.

Alle teilnehmenden Zweier-Teams haben sich für die WM in vorausgehenden Turnieren qualifiziert und spielen ab dem Viertelfinale im K.-o.-System. Parallel zum Viertel- und Halbfinale entbrennt für die übrigen WM - Teilnehmer der Kampf um die „Goldene Ananas“ im „Team-TAC“. In dieser Variante spielen jeweils vier Spieler gemeinsam gegen die TAC-Regeln. Als Sieger geht dasjenige Team hervor, welches alle sechzehn Murmeln mit möglichst wenig Karten ins Haus gebracht hat. Die Sieger werden mit einer WM-Qualifikation für 2019 belohnt.

Besonders willkommen in Blumenthal sind zu dieser TAC-WM blinde und sehbehinderte Menschen, die bei dieser Gelegenheit als Spieler zwei brandneue TAC-Versionen ausprobieren können: das „TAC für Blinde“ mit Braille-Schrift-Spielkarten und strukturierten Spielfiguren oder das „TAC für Sehbehinderte“ mit großen, speziell angepassten Karten.

Der Austragungsort in der Remise von Schloss Blumenthal liegt in unmittelbarer Nähe zum Sitz des TAC Verlags. Das Hotel im Herrenhaus bietet den Gästen eine reizvolle Übernachtungsgelegenheit mit künstlerisch individuell gestalteten Zimmern.

Mit der 7. Weltmeisterschaft feiert das aktuelle Team des TAC-Verlags zugleich sein fünfjähriges Jubiläum. Seit 2012 kümmern sich Kai Angne, Silvia Kretschmer, Simone Schumacher und Karl Wenning um die Verbreitung und Weiterentwicklung des „neuen Klassikers“. Die Urfassung brachten Kolja Sparrer und Karl Wenning vor 13 Jahren heraus.

Weitere Infos zur TAC-WM unter: http://neu.spieltac.de/

Die Turnierdaten:

Fr. 23. Juli 17:00-21:30 Uhr, Sa. 25. Juli 10:00-18:30 Uhr, ab 20:00 Uhr Players‘ Night, und So. 26. Juli 10:00- 17:30 Uhr