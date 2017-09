Andor-Jubiläumsbox / Andor anniversary box

11.09.2017 - Nach über einer Viertelmillion verkauften Grundspielen feiern Autor Michael Menzel und Verlag Kosmos den fünften Geburtstag ihrer kooperativen Fantasy-Reihe mit Die Legenden von Andor - Die Bonus-Box. Darin befinden sich zur Preisempfehlung von 24,99 € die beliebtesten Fan-Legenden, von Spielern selbst ersonnene Rahmenhandlungen, die die Partie in eine Geschichte betten und zu erfüllende Aufgaben umreißen. Dabei sind etwa der Held "Orfen, der Wolfskrieger" in neuer Montur, neue Ereigniskarten und ein neuer Soundtrack auf CD. Außerdem liegen zwei bislang unveröffentlichte Legenden bei.

_____



Having sold more than a quarter million copies of the base game, author Michael Menzel and publisher Kosmos celebrate the fifth anniversary of their cooperative fantasy series with Die Legenden von Andor - Die Bonus-Box. At a suggested retail price of € 24.99, it contains the most popular fan legends, player-developed narrative framework embedding the game in a story and outlining challenges to master. The box comes with the wolf warrior hero "Orfen" in updated garb, new event cards and a new soundtrack on CD. On top of that it also offers two previously unpublished legends.