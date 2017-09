Ravensburger kauft Thinkfun

19.09.2017 - 2012 hatte der schwäbische Spielehersteller und Kinderbuchverlag Ravensburger den US-Spieleverlag Wonder Forge übernommen, 2015 gefolgt vom schwedischen Spielzeughersteller Brio und dieses Jahr von einer Beteiligung am britischen Verlag Wonderbly, der personalisierte Kinderbücher herausgibt. Jetzt beschleunigt Ravensburger seine Internationalisierung mit einem weiteren Zukauf: Zum 30.9. wird die AG neue Eigentümerin von Thinkfun, einem Entwickler von Denk- und Logikspielen im US-Bundesstaat Virginia. Vor 32 Jahren war Thinkfun von Bill Ritchie und Andrea Barthello gegründet worden; sie suchten nach einem Partner, der eine starke internationale Marke vorweisen kann, etwas von digitalen Spielen versteht und Wachstumspotenzial für Thinkfun bietet. Unter mehreren Kaufinteressenten fiel die Wahl auf Ravensburger als Türöffner vor allem in Europa. Die Deutschen ihrerseits möchten mit dem hinzugewonnenen Label ihr Sortiment um einen neuen Schwerpunkt für Knobelspiele erweitern, ein Genre, in dem sich Thinkfun als US-Marktführer bezeichnet. Außerdem will Ravensburger dadurch seine Stellung im amerikanischen Markt festigen, wo man Spiele und Puzzles als größte Warengruppe und Wachstumstreiber sieht. Thinkfun wird als eigenständige Marke erhalten, und auch der Firmensitz in Alexandria samt Management wird übernommen. Mitgründer Ritchie bleibt als Chief Creative Office an Bord. Aktuell beschäftigt Thinkfun 41 Mitarbeiter. Bekanntester Titel im Programm ist das Spiel Rush Hour (Foto), bei dem ein Auto mit möglichst wenig Zügen aus einer Parklücke herausbugsiert werden muss.