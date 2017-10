Sieger / winners International Gamers Awards: Great Western Trail, Arkham Horror

02.10.2017 - Mit den International Gamers Awards zeichnet seit 1999 jährlich ein Expertenkomitee aus mehreren Erdteilen die besten Gesellschaftsspiele aus. Im aktuellen Jahrgang setzte sich unter den Nominierten in der Hauptkategorie der allgemeinen Mehrspieler-Strategiespiele Great Western Trail des österreichischen Autors Alexander Pfister durch, erschienen beim deutschen Verlag eggertspiele. Als Viehrancher im Amerika des 19. Jahrhunderts müssen die Teilnehmer ihre Rinder von Texas nach Kansas City treiben, wobei es die Herde in Schuss zu halten und auf dem Weg tatkräftige Hilfe durch Cowboys und Handwerker zu organisieren gilt. Pfister und eggertspiele hatten schon im Vorjahr den IGA gewonnen, damals für Mombasa.



Im Segment der Zweispielertitel hängte Arkham Horror: The Card Game von Nate French und Matthew Newman den Wettbewerb ab, veröffentlicht von Fantasy Flight Games. Spieler tauchen darin in die Welt des "Cthulhu"-Erfinders H.P. Lovecraft ein, indem sie in die Rollen von Charakteren im fiktiven neuenglischen Ort Arkham schlüpfen. Karten spiegeln die jeweiligen Stärken und Schwächen wider. Gemeinsam treten die Spieler an, um Lovecraft-typische Rätsel rund um dämonische Kulte, Spukhäuser und unheimliche Kreaturen aufzudecken.

Beide Preisträger erhielten die meisten Jurystimmen in ihren jeweiligen Kategorien. Eine detaillierte Begründung, wie sie etwa die Jury "Spiel des Jahres" vorlegt, liefern die IGA-Organisatoren nicht.

Since 1999, an expert committee from several continents has been bestowing the International Gamers Awards upon the board and card games its members deem the year's best. In 2017, Great Western Trail by Austrian author Alexander Pfister, published by eggertspiele in Germany, prevailed among the nominees in the "general strategy - 2 player" category. As cattle ranchers in 19th century America, participants have to drive their herds from Texas to Kansas City while keeping the cattle in good shape and hiring cowboys and craftsmen on the way. Pfister and eggertspiele had already won the IGA the previous year with Mombasa.



In the 2 player segment, Arkham Horror: The Card Game by Nate French and Matthew Newman beat the competition, published by Fantasy Flight Games. It invites players to immerse themselves into the world of "Cthulhu" originator H.P. Lovecraft by slipping into the roles of characters in the fictitious New England town of Arkham. Cards reflect individual strengths and weaknesses, requiring cooperation to solve typical Lovecraft-style mysteries around demonic cults, haunted houses and strange creatures.

Both winners received the most jury votes in their respective categories. The IGA's organizers don't compose a detailed statement regarding the jurors' reasoning, as e.g. the "Spiel des Jahres" jury does.