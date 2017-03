Verlage können Spiele-Datenbank jetzt direkt füttern

28.03.2017 - Ab sofort können Verlage ihre Spiele selbst in die gemeinsame Brettspieldatenbank von spielen.de, spielbox und spielama.de eintragen. Neben manuellen Einträgen ist auch ein automatisierter Import über unterschiedliche Schnittstellen möglich. Die Brettspieldatenbank bildet die Grundlage der Neuheitenlisten der spielbox. Des Weiteren werden Informationen aus der Datenbank zum Beispiel auch von der Twiddle-App des Spieleverlage e.V. genutzt.

Um das Melden und Bearbeiten neuer Spiele für die Verlagsvertreter und Redakteure so einfach wie möglich zu machen, können Spieleneuheiten mit nur wenigen Klicks angelegt werden. Als Basisinformation genügt die Angabe des Spieltitels, des Verlages und des Autors. Wer möchte, kann weitere Informationen wie zum Beispiel Illustrator, Spieleranzahl, Spieldauer oder Spieltyp ergänzen. Der Import über technische Schnittstellen ist noch einfacher. Dabei fließen alle benötigten Daten aus den Warenwirtschaftssystemen der Verlage automatisch in die Datenbank. Um Dopplungen zu vermeiden, werden alle Einträge vor Freischaltung für die Neuheitenlisten durch den Spielejournalisten Sebastian Wenzel überprüft.



In der Datenbank befinden sich bereits über 25.000 Titel, von denen 6.000 redaktionell bearbeitet wurden. Auf den Detailseiten finden Nutzer neben den Basisinformationen zum Spiel auch eine Kurzbeschreibung, Informationen zum Spielgefühl, Bilder, Videos sowie Anleitungen zum Herunterladen. Die Spiele sind mit komfortablen Suchbegriffen verknüpft; wer eine Übersicht über alle Brettspiele haben möchte, die sich zum Beispiel rund um das Thema "Mittelalter" ranken, kann hier schnell fündig werden.



Ansprechpartner für technische Fragen, das Einrichten der Verlagszugänge und Schnittstellenmöglichkeiten ist Christian Stüben von spielen.de (Mail: christian@spielen.de). Ansprechpartnerin für Werbung und Digital-Marketing-Unterstützung ist Diara Jongue (Mail: jongue@mediatrust.de). Antworten auf inhaltliche Fragen rund um die Brettspieldatenbank finden Interessierte hier.